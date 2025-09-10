На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польше могут передать истребители Typhoon для охраны неба

Bloomberg: Британия может передать Польше самолеты Typhoon для охраны неба
Vadim Ghirda/AP

Великобритания рассматривает возможность передать Польше истребители Typhoon после инцидента с БПЛА в среду. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его правительство рассматривает способы помочь Польше усилить противовоздушную оборону.

«По словам человека, близкого к обсуждениям, одним из вариантов является возвращение по крайней мере части из шести реактивных самолетов Typhoon, которые еще шесть недель назад были размещены в Польше в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства», — пишет Bloomberg.

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в НАТО захотели прийти к единой позиции после инцидента с БПЛА в Польше.

