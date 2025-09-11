На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны

Лукашенко: Белоруссия сбила летящие на Польшу БПЛА, Варшава нагнетает обстановку
Vasily Fedosenko/Reuters

Польские власти, «как дикари», нагнетают обстановку вокруг инцидента с беспилотниками на ровном месте. Такое заявление на встрече с постпредом Белоруссии при ООН сделал президент страны Александр Лукашенко, видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер утверждает, что его страна сама отслеживала и сбивала беспилотники, а также заранее проинформировала об этом Польшу. Поводом для его комментария стали обвинения со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил о нарушении воздушного пространства и возложил ответственность на Россию.

«Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли, мы уничтожили, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», — заявил Лукашенко.

До этого начальник генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула выразил удивление тем, что Белоруссия поделилась информацией о летящих дронах.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Позже политик в соцсети Х официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее Bloomberg узнал о готовящемся ответе НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше.

