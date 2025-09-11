На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека пострадали в Запорожской области при атаке украинского беспилотника

В запорожском селе Михайловка три человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали село Михайловка Запорожской области, в результате чего пострадали три местных жителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По ее информации, граждане получили ранения разной степени тяжести.

«Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сказано в сообщении.

10 сентября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота.

Кроме того, за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки беспилотников в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой был госпитализирован в больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки беспилотников ВСУ по России прекратятся.

