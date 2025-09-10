«Поспешил обвинить Россию». Почему инцидент с дронами в Польше выгоден Зеленскому

Прошлой ночью беспилотные летательные аппараты неустановленной государственной принадлежности пересекли государственные границы Польши в воздушном пространстве. Украинский президент Владимир Зеленский уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. Что произошло и почему стоит сомневаться в достоверности предоставляемых Польшей данных, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как заявило командование Войска Польского, часть БЛА, вторгшихся в воздушное пространство Польши, была ликвидирована. Также утверждается, что объекты, идентифицированные как БЛА, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. По данным местной полиции, один из поврежденных беспилотников уже обнаружен в деревне Чоснувка в Люблинском воеводстве.

То есть, по словам польских политиков и военных, в Польшу вторглась чуть ли не воздушная армия беспилотных летательных аппаратов, но пока обнаружен только один упавший, государственная принадлежность которого достоверно не установлена.

Первый вопрос, который возникает к польским силам и средствам противовоздушной обороны, — сколько конкретно дронов было обнаружено радиотехническими войсками Войска Польского в момент пересечения государственной границы республики? Есть ли карта проводки этих воздушных объектов? Если этих данных не приводится, то тогда налицо сильные сомнения в эффективности радиолокационной разведки этой страны и достоверности предоставляемых данных.

Следующая группа вопросов к огневым средствам ПВО Польши. Сколько было проведено боевых стрельб (какими силами конкретно) и сколько уничтожено БЛА? Отправлены ли группы для поиска упавших беспилотников? Созданы ли комиссии для определения государственной принадлежности воздушных объектов? Зафиксированы ли подрывы боевых частей БЛА? Есть ли жертвы среди мирного населения и разрушения тех или иных объектов?

Пока никакой более или менее достоверной информации нет. Предпринята атака БЛА — и все тут. И какие там компетентные комиссии и разбирательства — акт российской агрессии и точка.

Следует напомнить случай, имевший место в ноябре 2022 года. Тогда две зенитные управляемые ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека.

И тогда с первых минут раздались совершенно безосновательные обвинения в адрес России. А когда разобрались, то выяснилось, что в инциденте с падением зенитной управляемой ракеты ЗРС С-300ПТ на территории Польши принимали участие подразделения 540-го зенитного ракетного полка Воздушных сил Украины, дислоцированные на прикрытии Львова.

На этот раз даже в НАТО не считают нарушение беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства Польши нападением на республику.

И в любом случае возникает вопрос — кому выгодно? Президент Украины Владимир Зеленский уже поспешил обвинить Россию в нарушении воздушного пространства Польши, назвав это новым уровнем эскалации. А вот вам и главный бенефициар ночного проникновения БЛА на территорию Речи Посполитой . Он и число БЛА точно знает — восемь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).