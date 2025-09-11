На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России испытают дрон-ракету «Залп-1» для перехвата БПЛА

ВС России апробируют дрон-ракету «Залп-1» для перехвата высотных беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили на испытание новую дрон-ракету «Залп-1» для перехвата многоцелевых беспилотников (БПЛА) противника. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика — Центра беспилотных компетенций — с позывным «Барс».

Уточняется, что произведено не менее 100 беспилотников, которые направили на апробацию в зону СВО. По словам «Барса» основным преимуществам нового дрона является скорость, которая в пике может достигать около 310 км/ч, что позволяет ему догонять высотные многоцелевые дроны ВСУ. Беспилотник может нести 500 граммов полезной нагрузки.

Аппарат, который не нашел цель, можно вернуть для повторного использования, отметили в компании.

До этого сообщалось, что в ВС РФ появился первый спецотряд БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой. Тыловой центр управления ударными беспилотниками создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. Спецотряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника «Бульдог-13».

