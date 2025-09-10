Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше

Мерц: инцидент в Польше стал частью ряда провокаций на восточном фланге НАТО

Инцидент с беспилотниками в Польше является якобы «провокацией» России, направленной против НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Эти безрассудные действия являются частью длинной серии провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — считает он.

По словам Мерца, Североатлантический альянс готов к обороне государств-членов.

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

