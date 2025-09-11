В украинском Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в Чернигове, который расположен на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

На территории Черниговской области объявлена воздушная тревога.

6 сентября Чернигов засыпало листовками с призывами делиться координатами позиций Вооруженных сил Украины. Листовки были замаскированы под купюры номиналом 100 гривен. Их сбросили с беспилотного летательного аппарата в одном из микрорайонов города. По данным российских военных, украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен после того, как на их позиции начали сбрасывать листовки в виде денег.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее было опубликовано видео удара по зданию правительства Украины.