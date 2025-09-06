На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На украинский город с БПЛА скинули замаскированные под купюры листовки

Чернигов засыпало листовками с призывами делиться координатами позиций военных
Shutterstock

Город Чернигов на севере Украины засыпало листовками с призывами делиться координатами позиций армии страны. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, листовки были замаскированы под купюры номиналом 100 гривен. Их сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одном из микрорайонов населенного пункта.

22 августа заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки российских войск «Восток» с позывным «Рапира» сообщил журналистам ТАСС, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен после того, как на их позиции начали сбрасывать листовки в виде денег. Как рассказал мужчина, листовки привлекают внимание украинских солдат, так как выполнены в виде долларов и евро. При этом на обороте размещены призывы сдаться без оружия, QR-коды и тексты, предупреждающие о том, что Киев использует жизни военных ВСУ в своих интересах.

«Рапира» сообщил, что метод действует уже около года и показал высокую эффективность. Он уточнил, что листовки сбрасывают с БПЛА над лесополосами и населенными пунктами.

Ранее российские военнослужащие использовали агитационные снаряды при обстреле позиций ВСУ.

