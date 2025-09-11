Госдеп США одобрил сделку по продаже Финляндии ракет класса «воздух-воздух»

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии 405 ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D-3 и сопутствующего оборудования общей стоимостью $1,07 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона, пишет ТАСС.

В заявлении отмечается, что поставка отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку направлена на укрепление оборонных возможностей союзника по НАТО. По мнению DSCA, сделка расширит возможности Финляндии по реагированию на современные и будущие угрозы.

Администрация США уведомила конгресс о планах заключить военный контракт. У конгрессменов есть 30 дней для его рассмотрения и возможного блокирования.

28 августа сообщалось, что армия Финляндии планирует отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Отмечается, что заменой автоматам, созданным на базе АК-47, может стать автоматическая винтовка Sako ARG, которую финская компания Sako разрабатывает совместно с армиями Финляндии и Швеции.

Также в августе стало известно, что Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года. До принятия Договора о запрете мин, из которого Хельсинки вышел в 2024 году, в распоряжении страны имелось около миллиона противопехотных мин. Государство намерено вернуться к этому уровню.

Ранее финские пилоты начали обучение на истребителях F-35 в США.