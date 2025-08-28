Финляндия решила отказаться от автоматов Калашникова

Армия Финляндии планирует отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Об этом сообщает финский портал Yle.

«Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу», — указано в материале.

Отмечается, что заменой автоматам, созданным на базе АК-47, может стать автоматическая винтовка Sako ARG, которую финская компания Sako разрабатывает совместно с армиями Финляндии и Швеции. Ее планируют выпускать в трех модификациях с калибрами 7.62 мм или 5.56 мм.

Первые полевые испытания винтовки планируют провести весной 2026 года.

До этого стало известно, что Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года. До принятия Договора о запрете мин, из которого Хельсинки вышел в 2024 году, в распоряжении страны имелось около миллиона противопехотных мин. Государство намерено вернуться к этому уровню.

Ранее сообщалось, что США наращивают военное присутствие в Финляндии.