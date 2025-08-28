На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия решила отказаться от автоматов Калашникова

Yle: армия Финляндия планирует заменить автоматы Калашникова западными аналогами
close
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Армия Финляндии планирует отказаться от автоматов Калашникова в пользу западных аналогов. Об этом сообщает финский портал Yle.

«Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу», — указано в материале.

Отмечается, что заменой автоматам, созданным на базе АК-47, может стать автоматическая винтовка Sako ARG, которую финская компания Sako разрабатывает совместно с армиями Финляндии и Швеции. Ее планируют выпускать в трех модификациях с калибрами 7.62 мм или 5.56 мм.

Первые полевые испытания винтовки планируют провести весной 2026 года.

До этого стало известно, что Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года. До принятия Договора о запрете мин, из которого Хельсинки вышел в 2024 году, в распоряжении страны имелось около миллиона противопехотных мин. Государство намерено вернуться к этому уровню.

Ранее сообщалось, что США наращивают военное присутствие в Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами