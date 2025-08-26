На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины

Yle: Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины в январе
Depositphotos

Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины в январе 2026 года. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

«С января следующего года мы начнем разрабатывать меры, которые позволят как можно быстрее использовать противопехотные мины в дополнение к нашей системе обороны», — цитируют журналисты заявление полковника Рику Микконена на пресс-конференции о реформе национальной обороны и развитии армии.

Противопехотные мины были постепенно выведены из обращения в соответствии с Оттавским договором, вступившим в силу в 2012 году. Финляндия вышла из него в прошлом году, а шестимесячный период ожидания заканчивается 10 января.

До принятия Договора о запрете мин в распоряжении Финляндии имелось около миллиона противопехотных мин. Страна намерена вернуться к этому уровню.

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил действие Оттавской конвенции. На такой же шаг в июне пошли Латвия. Литва и Эстония.

Ранее сообщалось, что США наращивают военное присутствие в Финляндии.

