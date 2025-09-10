На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО России за сутки сбили три снаряда HIMARS и ракету «Нептун»

МО: средства ПВО РФ сбили 3 снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 225 беспилотников
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три снаряда системы HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 225 беспилотников самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в результате массированного удара российской армии в ночь на 10 сентября были поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет об военных объектах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве заявили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции ПВО. Армия РФ поразила также пункты временной дислокации военных противника в 149 районах.

Ранее появилось видео удара по зданию правительства Украины.

СВО: последние новости
