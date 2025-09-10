Генерал ФРГ Катер заявил о критической ситуации для ВСУ на фронте

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сложилась критическая. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

«Ситуация для Украины в высшей степени критическая», — подчеркнул он.

Катер уточнил, что российские войска превосходят ВСУ во всех областях. В частности, генерал упомянул недавно разработанные беспилотники, которые запускают в массовое производство. Они помогают добиваться превосходства в воздухе.

По словам Катера, на земле ситуация выглядит еще хуже.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска превосходят украинскую армию в силах и средствах в три–шесть раз. По его словам, август стал для ВСУ «месяцем больших испытаний». Главком отметил, что наиболее угрожающими для украинцев стали Красноармейское (украинское название — Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское направления.

Ранее Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем.