Сырский признал превосходство ВС РФ в силах и средствах в 3–6 раз

Российские войска превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в силах и средствах в 3–6 раз. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

По его словам, август стал для украинских войск «месяцем больших испытаний». Военный отметил, что наиболее угрожающими стали Красноармейское (украинское название — Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское направления.

Главком рассказал, что также обсудил на совещании с коллегами проблемные вопросы и предложения по их решению, были определены конкретные задачи на следующий период.

Сырский добавил, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру, армейские корпуса обретают свои полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности». О начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру главком сообщал еще 3 февраля. До сих пор в украинской армии действовала бригадная структура.

В июле Сырский признал тяжелым положение украинских военных на трех участках фронта, а также рассказал, что ВС РФ увеличивает количество солдат на 9 тыс. человек ежемесячно и планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий.

Ранее Путин заявил о возможном решении украинского конфликта вооруженным путем.