Командующий ВДВ сообщил, что много иностранцев находятся в рядах десантников

Командующий ВДВ Теплинский заявил о большом количестве иностранцев в ВС РФ
Сергей Мирный/РИА Новости

Значительное число иностранных граждан проходят службу в Воздушно-десантных войсках и других подразделениях Вооруженных сил России. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский на церемонии в донецкой школе, передает ТАСС.

Выступление командующего состоялось во время мероприятия по присвоению школе № 115 имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса. Теплинский подчеркнул, что иностранные граждане наравне с российскими военнослужащими выполняют боевые задачи.

«У нас много иностранных граждан находится в рядах Воздушно-десантных войск и не только в Воздушно-десантных войсках выполняют задачи», — сказал Теплинский.

В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на стороне ВС РФ в военной операции участвуют около 200 граждан Китая. Причем, по данным агентства, все они являются добровольцами и не имеют никакого отношения к правительству КНР.

Ранее перешедший на сторону России поляк обратился к соотечественникам.

