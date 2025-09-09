Значительное число иностранных граждан проходят службу в Воздушно-десантных войсках и других подразделениях Вооруженных сил России. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский на церемонии в донецкой школе, передает ТАСС.

Выступление командующего состоялось во время мероприятия по присвоению школе № 115 имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса. Теплинский подчеркнул, что иностранные граждане наравне с российскими военнослужащими выполняют боевые задачи.

«У нас много иностранных граждан находится в рядах Воздушно-десантных войск и не только в Воздушно-десантных войсках выполняют задачи», — сказал Теплинский.

В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на стороне ВС РФ в военной операции участвуют около 200 граждан Китая. Причем, по данным агентства, все они являются добровольцами и не имеют никакого отношения к правительству КНР.

