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«На добровольной основе»: стало известно, сколько китайцев и зачем воюют в зоне СВО

Reuters: на стороне ВС РФ в спецоперации участвуют около 200 китайских солдат
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Евгений Биятов/РИА Новости
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на стороне ВС РФ в военной операции участвуют около 200 граждан Китая. Причем, по данным агентства, все они являются добровольцами и не имеют никакого отношения к правительству КНР. Журнал The Economist утверждает, что китайцы участвуют в конфликте и на стороне Украины. Москва и Пекин ранее опровергали заявления о китайских военных в зоне СВО. В МИД РФ также отметили, что это — полная неправда.

На стороне России в специальной военной операции участвуют около 200 граждан Китая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывшего сотрудника западной разведки, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, китайские военные сотрудничают с Вооруженными силами (ВС) РФ на добровольной основе, получают за это деньги и не имеют никакого отношения к правительству КНР.

Однако, помимо этого, по словам собеседника издания, офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) присутствовали в тылу российской группировки войск, но не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Это происходило с официального одобрения Пекина.

«Они извлекали тактические уроки из этой войны», — отметил экс-офицер разведки.

Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, также сказал, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Тарасовке и Белогоровке в ДНР, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

ЦРУ, Управление директора национальной разведки и Совет национальной безопасности США, а также посольство Китая в Вашингтоне официально не комментировали эту ситуацию.

Китайцы на Украине

Зеленский ранее выступил с утверждением, что китайцев якобы вербуют для участия в спецоперации через TikTok и другие китайские социальные сети, о чем знает официальный Пекин. И Россия, и КНР эти обвинения отвергли.

«Страна.ua» при этом писала, что один из пленных рассказал украинской стороне, что отправился на СВО добровольно. Он якобы заплатил 300 тысяч рублей посреднику и рассчитывал получить российское гражданство.

The Economist также сообщил, что как минимум один китаец отправился в зону боевых действий, чтобы было легче получить визу. Другие — на поиски денег и острых ощущений.

При этом журнал отмечает, что граждане Китая воюют и на стороне Украины. Многие также являются добровольцами. Например, один из них — Пэн Чэньлян из провинции Юньнань — был задержан в Китае после публикации антироссийских и проукраинских сообщений в X в 2023 году. В 2024-м он присоединился в украинскому Иностранному легиону и погиб в том же году. Перед смертью Пэн выложил видео, где держал в руках флаг Тайваня, заявив, что хочет, чтобы его помнили вместе с тайваньским добровольцем Цзэн Шэн-куаном, который погиб на Украине в 2022 году.

Полная неправда

В России заявление о китайцах в зоне спецоперации уже комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не втягивает Китай в конфликт с Украиной, а Владимир Зеленский — неправ.

О ситуации также высказались и в российском МИД. Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко в разговоре с ТАСС подчеркнул, что заявление об участии китайских граждан в боевых действиях на Украине — это, мягко говоря, полная неправда.

«Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — добавил Руденко.

В МИД КНР ранее заявили, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте.

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