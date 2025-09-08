На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО сняли на видео удар ВС РФ по редкой американской бронемашине

«Северный ветер» показал видео удара по американской БРЭМ «Геркулес» в зоне СВО
true
true
true

Российские военнослужащие нанесли удары по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В материале отмечается, что задачу выполнили бойцы 234-го десантно-штурмового полка в составе группировки российских войск «Север». Они с помощью беспилотников поразили багги с несколькими украинскими солдатами, используемый ВСУ советский автомобиль «Нива» и редкую гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 «Геркулес». Последняя была произведена в США.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлены удары по технике украинских войск. При этом в тексте не уточняется, на каком именно участке фронта были уничтожены машины ВСУ.

8 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Задачу выполнили бойцы 18-й общевойсковой армии в составе Вооруженных сил РФ.

Сначала операторы дронов с воздуха засекли цель, после чего передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, нанесли удар и полностью уничтожили пункт управления беспилотниками. Более того, в результате атаки были ликвидированы трое операторов дронов ВСУ.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о поражении украинских объектов энергетики.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами