Российские военнослужащие нанесли удары по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В материале отмечается, что задачу выполнили бойцы 234-го десантно-штурмового полка в составе группировки российских войск «Север». Они с помощью беспилотников поразили багги с несколькими украинскими солдатами, используемый ВСУ советский автомобиль «Нива» и редкую гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 «Геркулес». Последняя была произведена в США.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлены удары по технике украинских войск. При этом в тексте не уточняется, на каком именно участке фронта были уничтожены машины ВСУ.

8 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Задачу выполнили бойцы 18-й общевойсковой армии в составе Вооруженных сил РФ.

Сначала операторы дронов с воздуха засекли цель, после чего передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, нанесли удар и полностью уничтожили пункт управления беспилотниками. Более того, в результате атаки были ликвидированы трое операторов дронов ВСУ.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о поражении украинских объектов энергетики.