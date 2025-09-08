Артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал, что операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии в составе Вооруженных сил РФ с воздуха засекли пункт управления дронами украинских войск на острове Карантинный. После этого они передали координаты объекта артиллеристам, которые и нанесли по нему удар.

«Цель полностью уничтожена», — подчеркивается в заявлении.

Сальдо со ссылкой на данные разведки добавил, что в результате атаки были ликвидированы трое операторов беспилотников ВСУ.

Утром 8 сентября украинское издание «Общественные новости» сообщило, что в городе Херсоне произошли взрывы. Другие подробности не уточнялись.

6 сентября Telegram-канал «На самом деле в Херсоне» написал, что российские десантники сбили украинский гексакоптер «Баба Яга» недалеко от реки Днепр в Херсонской области. Оператор беспилотников ВС РФ при выполнении полета заметил в небе дрон ВСУ, после чего аккуратно подвел свой летательный аппарат к украинскому и осуществил таран.

Ранее Сальдо рассказал, как жители Херсона помогают российским военным бороться с ВСУ.