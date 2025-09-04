Появились признаки подготовки Украины к сдаче еще одного города в ДНР

Власти Украины готовят к эвакуации город Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Фиксируется все больше признаков подготовки города к эвакуации», — говорится в публикации.

Одним из наиболее показательных сигналов, по словам авторов канала, является постепенная подготовка к вывозу персонала и локомотивов Славянской железной дороги в район Знаменки. Отмечается, что под эвакуацию попадает почти вся железнодорожная инфраструктура, а также все основные службы, в том числе отвечающие за безопасность движения. По данным канала, это говорит о том, что Украина не рассчитывает оказывать длительное сопротивление российским войскам и готовится к потере города.

1 сентября полковник в отставке Михаил Ходаренок сообщил, что ВС РФ взяли под контроль уже 99,7% территории Луганской и 79% — Донецкой народных республик. По его словам, оставшаяся под контролем ВСУ часть ДНР представляет собой мощный укрепленный район, где украинские бойцы намерены сражаться по принципу «ни шагу назад».

Однако, как заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии военного ведомства, и ВС РФ в 2025 году не собираются прекращать военные действия и продолжат наступательные операции, включая подготовку новых ударов в предстоящей осенней кампании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России.