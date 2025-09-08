Российские танкисты почтили память своих товарищей

Новые танки Т-90М «Прорыв», поступившие на вооружение добровольческого корпуса «Невский» в составе группировки войск «Юг», были названы в память о погибших танкистах бригады — Косе и Чегеме. Об этом рассказал командир танкового батальона с позывным Тор в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам военного, позывные танкистов были нанесены на борта машин.

Тор рассказал, что Чегем занимал должность заместителя командира танкового батальона. В сентябре 2023 года во время руководства боевой операцией в районе Соледара он попал под огонь из автоматического гранатомtта (АГС-17) и погиб. Кос же служил командиром танка. В июле 2024 года под Соледаром, проводя разведку местности для занятия новой позиции, он был атакован FPV-дроном и получил тяжелые ранения. Спустя месяц, в августе, он скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга.

Начальник автобронетанковой службы бригады с позывным «Кубань» сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» в настоящее время готовятся к применению в боевых условиях. По словам экипажа, новая машина обладает значительными тактическими преимуществами, включая возможность ведения огня прямой наводкой на дистанции до 5 км и поражения целей с закрытых позиций на расстоянии до 12 км.

