На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские танкисты почтили память своих товарищей

Танкисты бригады «Невский» назвали новые Т-90М в честь погибших товарищей
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Новые танки Т-90М «Прорыв», поступившие на вооружение добровольческого корпуса «Невский» в составе группировки войск «Юг», были названы в память о погибших танкистах бригады — Косе и Чегеме. Об этом рассказал командир танкового батальона с позывным Тор в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам военного, позывные танкистов были нанесены на борта машин.

Тор рассказал, что Чегем занимал должность заместителя командира танкового батальона. В сентябре 2023 года во время руководства боевой операцией в районе Соледара он попал под огонь из автоматического гранатомtта (АГС-17) и погиб. Кос же служил командиром танка. В июле 2024 года под Соледаром, проводя разведку местности для занятия новой позиции, он был атакован FPV-дроном и получил тяжелые ранения. Спустя месяц, в августе, он скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга.

Начальник автобронетанковой службы бригады с позывным «Кубань» сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» в настоящее время готовятся к применению в боевых условиях. По словам экипажа, новая машина обладает значительными тактическими преимуществами, включая возможность ведения огня прямой наводкой на дистанции до 5 км и поражения целей с закрытых позиций на расстоянии до 12 км.

Ранее ВСУ лишились немецкого танка, направленного в Красноармейск ради пиара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами