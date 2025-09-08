На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал о своих видениях во время клинической смерти

Боец СВО рассказал, что видел отделение души от тела во время клинической смерти
Сергей Мирный/РИА Новости

Доброволец спецназа «Ахмат», участник специальной военной операции (СВО) Виталий Деркач рассказал, что видел отделение души от тела во время клинической смерти, которую ему пришлось пережить после ранения. Его слова приводит сетевое издание «АДИ19».

На фронте боец с позывным «Юрист» служил снайпером. Он рассказал, что молодые добровольцы не очень хотели становиться снайперами, потому что знали, что пулемётчиков и снайперов украинские военные первыми ликвидируют.

Во время наступления украинских войск российский военнослужащий и его сослуживцы попали под обстрел. Одна из минометных мин попала в окоп, где укрывался Деркач.

По словам бойца, его «полностью изрешетило» после действия минного заряда.

«Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — описал свои видения Деркач.

Позже врачи рассказали военнослужащему, что он пережил клиническую смерть.

На восстановление участнику СВО понадобилось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.

Ранее переживший клиническую смерть британец рассказал о своих ощущениях.

СВО: последние новости
