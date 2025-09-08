На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии заявили о причастности украинского главкома к подрыву «Севпотоков»

Welt: подрыв «Севпотоков» был осуществлен по указанию экс-главкома ВСУ Залужного
Подрыв газопроводов «Северный поток» был осуществлен по указанию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Welt со ссылкой на немецкого следователя.

Согласно материалу издания, немецкие следователи из федеральной и уголовной полиции убеждены, что им удалось раскрыть это дело. Один из них заявил, что экипаж яхты «Андромеда» выполнял задание, полученное от Залужного, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патрушев назвал атаку на «Северные потоки» прологом напряженности на Балтике.

