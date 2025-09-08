Власти сообщили о повреждении предприятия на юге Украины

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале о повреждении в Николаеве производственного предприятия.

«Повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями», — поделился Ким.

Он добавил, что накануне также было повреждено складское помещение в Николаевской области.

7 сентября в Николаеве три раза за ночь произошли взрывы. Также 6 сентября в Николаеве произошел взрыв.

6 сентября ураинский президент Владимир Зеленский заявлял, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее в Британии объяснили увеличение числа ударов ВС РФ по Украине.