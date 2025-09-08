На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные снимали на видео обстрелы машин с мирными жителями

ТАСС: в телефонах бойцов ВСУ нашли видео с обстрелами гражданских автомобилей
Latin America News Agency/Reuters

Видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с мирными жителями, обнаружили в телефонах сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, украинские солдаты сдались в плен на Южно-Донецком направлении в разное время.

На найденных в их телефонах роликах показано, как военные ВСУ открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами. В этих автомобилях сидят мирные граждане разных возрастов, а также находятся их личные вещи. В том числе это подтверждают кадры, снятые украинскими бойцами сразу после атак.

Предположительно, все записи были сделаны на Южно-Донецком направлении.

6 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Первомайское в Луганской народной республике (ДНР). Из-за действий ВСУ пострадал мужчина 1955 года рождения. Его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями. При этом само транспортное средство оказалось уничтожено.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Курской области.

