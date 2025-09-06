Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в ЛНР

ТАСС: в ЛНР при атаке беспилотника на гражданский автомобиль пострадал человек

Один человек пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в селе Первомайское в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры.

По словам источника агентства, транспортное средство ВАЗ-2115 подверглось удару днем 5 сентября в 14:40 мск.

«В результате <...> множественные осколочные ранения получил местный житель 1955 года рождения, он госпитализирован», — рассказали в силовых структурах.

Там добавили, что сам автомобиль оказался уничтожен.

Кроме того, в 23:19 мск 5 сентября другой беспилотник атаковал хозяйственную постройку в селе Трудовом в Новоайдарском районе. Как отметил источник агентства, из-за действий ВСУ строение загорелось и было уничтожено. Тем не менее обошлось без пострадавших.

6 сентября украинский дрон нанес удар по служебному автобусу на участке автомобильной дороги Казинка — Посохово в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в тот момент в салоне машины находились три человека. Двое из них получили ранения, при этом выжил только один.

Ранее в Курской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал 50-летний мужчина.