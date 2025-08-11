В Донецкой народной республике уничтожили «рекламное лицо» батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Смаглюка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Руслан Татаринов.

Он уточнил, что Смаглюк, выступавший в качестве лица рекламных роликов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его ликвидировали 10 августа в Краматорске.

11 июля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что военнослужащие российской армии ликвидировали в зоне специальной военной операции командира диверсионно-разведывательной группы 140-го Центра Сил специальных операций ВСУ капитана Владислава Яковенко.

3 июля стало известно, что начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Валерий Мирзаев уничтожен в результате удара Вооруженных сил России по городу Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее замкомандира бригады ВСУ ликвидировали в результате российской атаки.