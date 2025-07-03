Армия России уничтожила начальника штаба 110-й бригады ВСУ Мирзаева

Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Валерий Мирзаев убит в результате удара Вооруженных сил (ВС) России по городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По информации издания, 110-я ОМБр ведет боевые действия на Новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

«Страна.ua» также пишет, что в результате российского удара погиб командир 110-й ОМБр полковник Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в своем Telegram-канале, что в результате удара ВС РФ «погиб весь штаб бригады». Всего, по информации парламентария, были убиты около 70 человек. Еще 30 получили ранения различной тяжести.

110-й отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины была задействована в ходе боев за Авдеевку.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что комбрига Захаревича больше нет в живых. По словам украинского лидера, во вторник, 1 июля, весь день продолжался разбор завалов после российского удара по Гуляйполю, в результате которого был уничтожен Захаревич и другие военные из его подразделения.

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