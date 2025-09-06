На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине попросили присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot

Родные главного инженера Patriot попросили присвоить ему звание Героя Украины
Telegram-канал «RT на русском»

Главному инженеру подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot полковнику Денису Сакуну призвали присвоить звание Героя Украины (посмертно). Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского 15 августа, передает издание «Страна.ua».

6 сентября сообщалось, что на Украине косвенно подтвердили, что в Киеве в результате удара российских войск Сакун был ликвидирован.

С просьбой о присвоении звание Героя Украины обратилась родственница военного Яна Сакун. Согласно петиции, полковник организовал подготовку подчиненных, обеспечил техническую исправность ЗРК, а также организовал восстановление боевой техники другого подразделения.

По данным украинских СМИ, Денис Сакун был ликвидирован 20 декабря 2024 года.

До этого стало известно о ликвидации в Донецкой народной республике рекламного лица батальона ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Ивана Смаглюка. Он принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его ликвидировали 10 августа в Краматорске.

Ранее армия России уничтожила начальника штаба 110-й бригады ВСУ Валерия Мирзаева.

СВО: последние новости
