В небе над Воронежской областью обнаружили шесть БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили шесть беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об обнаружении в регионе шести БПЛА.

Чиновник рассказал, что дроны ликвидировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Лискинском и Россошанском районах сохраняется», — написал глава области.

Он добавил, что режим опасности атаки дронов введен во всем регионе, и призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Накануне в период с 20:00 до 00:00 беспилотники самолетного типа атаковали четыре региона России. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской и по два — над территорией Крыма и Брянской области.

В Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.