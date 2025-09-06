Российские военнослужащие уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и блиндаж с бойцами 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, цели находились в районе населенного пункта Иванополье в Донецкой народной республике.

«В жилой застройке <...> были выявлены антенны управления беспилотниками и строения, используемые в качестве укрытия для расчетов БПЛА противника. Ударными FPV-дронами пункты управления были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием», — говорится в заявлении.

Из него следует, что блиндаж ВСУ располагался восточнее населенного пункта. Операторы беспилотников группировки российских войск «Юг» нанесли по нему удары, успешно ликвидировав цель.

Как отметили в Минобороны РФ, украинские войска потеряли более одного отделения пехоты. В том числе были уничтожены два расчета дронов ВСУ.

Ранее группировка российских войск «Восток» взяла под контроль всю территорию ДНР в своей зоне ответственности.