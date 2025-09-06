ТАСС: ВСУ при контратаках в Сумской области потеряли более 50% штурмовиков

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 50% личного состава в результате попыток контратаковать в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили четыре контратаки украинских формирований на данном направлении. Два сражения произошли в районе населенного пункта Андреевка, по одному — у населенных пунктов Алексеевка и Новоконстантиновка (украинское название — Перше Травня).

«В ходе отражения уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп врага и две ББМ (боевые бронированные машины — «Газета.Ru»)», — рассказали в силовых структурах.

2 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в Сумской области пропали без вести около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как отметил источник агентства, такую цифру приводят родственники украинских солдат. При этом реальное количество исчезнувших может быть гораздо больше.

Ранее в Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа.