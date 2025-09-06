На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области за ночь сбили шесть украинских БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в двух районах. По предварительной информации, во время атаки никто не пострадал.

«В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы, в другом — незначительно повреждена кровля соцучреждения», — говорится в заявлении.

Утром 6 сентября губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что российские системы ПВО перехватили девять украинских БПЛА в воздушном пространстве региона. По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

До этого очевидцы сообщили о не менее трех взрывах, произошедших в Северском районе Краснодарского края. Как писал Telegram-канал SHOT, регион подвергся атаке беспилотников.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области.

