На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили 36 бригад ВСУ за сутки

Минобороны: ВС России поразили 36 бригад украинской армии за сутки
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

За прошедшие сутки военнослужащие России поразили 36 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию начальников пресс-центров российских группировок войск.

Так, по информации начальника пресс-центра группировки войск «Север», военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за сутки поразили танковую, три механизированных, десантно-штурмовую и двух мотопехотных бригад ВСУ. Также российские войска нанесли удары по позициям бригады территориальной обороны. Украинские войска располагались в районе населенных пунктов Павловка, Могрица, Юнаковка, Мирополье, Кияницы, Пролетарский и Амбарный Сумской области.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике механизированной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ. По его сведениям, украинские военные располагались в районах населенных пунктов Купянск, Яровой, Сеньков и Кировск.

Глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил о поражении четырех механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Северска, Плещеевки, Константиновки, Ильиновки и Степановки. При этом бойцы группировки «Восток» ударили по двум механизированным бригадам, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны ВСУ. Бойцы украинской армии были размещены в районах Успеновки, Ивановки, Новопавловки.

«Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады территориальной обороны и трех бригад Национальной гвардии Украины в районах Грузского, Родинского, Красноармейска и Димитрова», — сказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» подчеркнул, что военные ВС России поразили механизированную бригаду, бригаду береговой обороны украинских войск, а также бригаду теробороны. Боевую задачу выполнеили в районах неселенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Токаревка и Антоновка.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами