Зеленский прокомментировал переговоры с Фицо

Зеленский назвал «содержательными» переговоры с Фицо
Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал содержательными переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые прошли в Ужгороде. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Благодарю за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Встреча проходила в закрытом режиме. В состав делегации вошла премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а со словацкой стороны — министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, а также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова.

Во время своего визита в Китай Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи они затронули вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. После чего словацкий премьер заявил, что намерен довести до сведения украинского лидера выводы, сделанные по итогам встречи. Позже в Европарламенте Фицо осудили за его общение с лидерами России, Белоруссии и КНДР.

Ранее Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве.

Переговоры о мире на Украине
