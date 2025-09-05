Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде

На западе Украины, в городе Ужгороде, состоялась встреча президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

Уточняется, что вместе с Фицо в состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также глава МИД Юрай Бланар. Помимо Зеленского, в переговорах с украинской стороны приняла участие премьер-министр Юлия Свириденко.

5 сентября Зеленский указал на необходимость того, чтобы гарантии безопасности для Украины вступили в силу до окончания активных боевых действий. По его мнению, речь идет не только об оказании военной помощи, но и о предоставлении экономических гарантий. Повторяя важность последнего аспекта, украинский лидер отметил, что экономическая поддержка играет ключевую роль.

Он также сообщил, что 26 государств выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины, назвав это «значимым прогрессом».

Ранее в Раде поддержали предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве.