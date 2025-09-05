На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черном море уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров

МО РФ заявило об уничтожении шести безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ForPost

Российские военнослужащие уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что техника украинских войск была ликвидирована в северо-западной части Черного моря.

Также, по информации ведомства, за минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны перехватили 12 управляемых авиационных бомб ВСУ и 13 снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Последние производятся в США, подчеркивается в публикации.

«Сбито <...> 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в Минобороны РФ.

28 августа пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что военнослужащие страны нанесли удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил (ВМС) Украины. Судно находилось в устье реки Дунай. При выполнении боевой задачи Вооруженные силы РФ применили быстроходный безэкипажный катер. В результате «Симферополь» затонул. По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, в результате удара были ликвидированы двое военнослужащих.

Ранее эксперт оценил важность уничтожения украинского корабля «Симферополь».

СВО: последние новости
