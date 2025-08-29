Два человека не выжили при потоплении разведывательного корабля ВМС Украины

ВМС Украины: при потоплении корабля «Симферополь» не выжили два человека

Два человека не выжили в результате потопления украинского среднего разведывательного корабля «Симферополь. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что несколько военнослужащих получили ранения. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

«Продолжаются поисково-спасательные работы», — подчеркнул Плетенчук.

28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие нанесли удар по кораблю «Симферополь» ВМС Украины. Судно находилось в устье реки Дунай. При выполнении боевой задачи Вооруженные силы РФ применили быстроходный безэкипажный катер. В результате атаки «Симферополь» затонул, рассказали в ведомстве.

Комментируя ситуацию, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил, что уничтожение «Симферополя» стало первым подтвержденным случаем поражения украинского судна при помощи безэкипажного катера. По его словам, предыдущий резонансный случай применения бойцами ВС РФ морского дрона был связан с подрывом моста через реку Днепр.

