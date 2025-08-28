Эксперт объяснил значимость уничтожения украинского корабля «Симферополь»

Уничтожение украинского разведывательного корабля «Симферополь» стало первым подтвержденным случаем поражения судна противника российской армией при помощи безэкипажного катера. Об этом в беседе с ТАСС заявил эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС», — отметил специалист.

По его словам, предыдущий резонансный случай применения ВС РФ морского дрона был связан с подрывом в районе одного из мостов через реку Днепр.

Об уничтожении «Симферополя» 28 августа сообщило российское Министерство обороны. По данным ведомства, безэкипажный катер подорвал корабль в устье реки Дунай, в результате чего судно затонуло.

В начале августа украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш предупреждал о серьезной угрозе, с которой может столкнуться Киев из-за российских безэкипажных катеров, управляемых центром «Рубикон».

Ранее в ВСУ обвинили страны НАТО в поставках устаревших беспилотников.