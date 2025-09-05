На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пентагоне заявили о провокационном шаге со стороны Венесуэлы

Пентагон: два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США
true
true
true
close
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Два военных самолета Венесуэлы пролетели рядом с кораблем Военно-морских сил (ВМС) США в международных водах. Об этом сообщило американское оборонное ведомство на своей странице в соцсети X.

«Сегодня два военных самолета режима (президента Венесуэлы Николаса. — «Газета.Ru») Мадуро пролетели возле корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом», — говорится в публикации.

В Пентагоне рекомендовали «управляющему Венесуэлой картелю» в дальнейшем не пытаться препятствовать, сдерживать или вмешиваться в операции по борьбе с наркотрафиком и терроризмом, которые проводят американские военные.

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что ВМС США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на их борту находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Ранее глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле.

