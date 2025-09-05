На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Луганске произошел пожар после атаки БПЛА

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Луганске после атаки дрона
Stringer/dpa/Global Look Press

Склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Луганске попал под удар украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, беспилотник предпринял попытку атаки по складу с ГСМ, в результате чего загорелся один из резервуаров.

«Резервуары не были полностью заполнены, поэтому речи о масштабном возгорании нет», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что пожары произошли в нескольких местах после атаки беспилотников на регион. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и Дубовского района из-за падения фрагментов беспилотников загорелась сухая трава. Пожары были потушены, добавил врио главы региона.

В Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны с полуночи до 06:00 мск 4 сентября сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области введут обязательные курсы для родителей из-за БПЛА.

