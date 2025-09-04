Военные за ночь сбили 46 беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 46 дронов над регионами России и Черным морем

Силы противовоздушной обороны с полуночи до 06:00 мск 4 сентября сбили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Военные сбили 24 беспилотника над Ростовской областью, 16 — над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Волгоградской областью.

В Ростовской области в результате атаки дронов произошли пожары. Регион был атакован за час до полуночи. В течение часа там сбили 5 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

