В приграничном регионе России введут обязательные курсы для родителей из-за БПЛА

В Белгородской области введут обязательные курсы первой помощи для родителей
Freepik.com

В Белгородской области введут обязательные курсы по оказанию первой помощи для родителей в детских садах в приграничных районах региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, такая мера будет реализована в связи с оперативной обстановкой и угрозой атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Чиновник уточнил, что мера затронет детские сады девяти муниципалитетов: Белгорода, Валуйского, Волоконовского, Белгородского, Шебекинского, Грайворонского, Борисовского, Ракитянского и Краснояружского районов. Ответственность за организацию и проведение курсов возложена на глав администраций данных районов, главных врачей центральных районных больниц и службы медицины катастроф, добавил он.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на правительство РФ сообщило, что российские поликлиники и больницы оборудуют для защиты от дронов. Согласно тексту документа, на объектах, где в случае теракта могут пострадать более 1 тыс. чел., а сумма ущерба может превысить 100 млн руб., установят специальные технические средства для выявления дронов.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор Гладков.

