Губернатор штата Иллинойс ответил Трампу на решение о введении Нацгвардии в Чикаго

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя решение президента США Дональда Трампа о введении в Чикаго бойцов Нацгвардии заявил, что местные жители не желают видеть в своем городе армию. Об этом сообщает ABC News.

«Я хочу обратиться к безумным высказываниям президента, который умолял меня позвонить ему и попросить войска. Нет, я не буду просить его ввести армию в Чикаго, я уже ясно дал это понять», — заявил Прицкер во время пресс-конференции.

Он заявил, что Трамп является «последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго». Губернатор считает, что если бы президента беспокоила безопасность людей, то ему не следовало сокращать $800 млн на финансирование организаций по предотвращению насилия.

Прицкер добавил, что ожидает в ближайшие дни увидеть в Чикаго ситуацию, которая ранее происходила при развертывании Нацгвардии в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

3 сентября Трамп заявил, что направит войска Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью.

«Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в крупных городах США могут разместить Нацгвардию.