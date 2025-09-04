На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России

Bloomberg: лидеры ЕС обеспокоены подготовкой РФ к новому наступлению на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия готовится предпринять новое наступление в зоне СВО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украину, в то время как они встречаются с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности его страны», — говорится в тексте.

Как пишет агентство, на прошлой неделе официальные лица Франции и Германии обсуждали сосредоточение российских войск у Покровска – одного из ключевых городов в ДНР. В то же время Владимир Зеленский сообщал, что Россия якобы сосредоточила до ста тысяч солдат неподалеку от города.

Переход Покровска под контроль ВС РФ откроет путь к наступлению на Краматорск и Славянск, так как Москва стремиться освободить всю территорию Донбасса, пишут авторы.

Накануне Владимир Путин заявил, что группировки Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях. По его словам, российские войска наступают «успешно разным темпом, но практически на всех направлениях».

Ранее на Украине заявили о скором новом наступлении ВС РФ.

