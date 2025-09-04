В Румынии количество солдат НАТО может вырасти вдвое

Digi24: количество солдат НАТО на базе в Румынии может удвоиться

Численность военнослужащих НАТО на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Констанце в Румынии может быть удвоена. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Авиабаза может разместить 20 тыс. военных и стать важнейшей стратегической точкой НАТО в Европе, способной оказать поддержку Украине, сообщается в материале. Ожидается, что там будет храниться военная помощь НАТО.

Изначально было заявлено, что на авиабазе будет располагаться 10 тыс. военнослужащих, но источники телеканала сообщили, что помимо тех, которые будут постоянно дислоцированы в Констанце, на базе могут разместиться ещё 10 тыс. военнослужащих.

По словам источников, это будет временное размещение на случай, если Россия не будет соблюдать предполагаемый мир или будет угрожать какой-либо стране НАТО.

В августе Румыния заявляла, что категорически не намерена отправлять свои войска на Украину, но готова предоставить НАТО свои военные базы для размещения американских самолетов-истребителей F-35.

