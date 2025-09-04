На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о планах ЕС по размещению войск на Украине

WP: ЕС хочет разместить на Украине демонстративные войска вдали от фронта
true
true
true
close
Jean-Francois Badias/AP

Европейские страны хотят разместить на Украине демонстрационные войска вдали от линии фронта, пишет The Washington Post (WP).

Как отмечают авторы публикации, европейский план гарантий безопасности для Украины мог бы включать «демонстрационный» элемент.

Речь идет о размещении европейских войск вдалеке от фронта в качестве сдерживающего фактора против возможных будущих атак. Предполагается, что военные ЕС будут тренировать и восстанавливать украинские войска.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции рассказал о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. По его словам, министры обороны стран ЕС разработали «крайне конфиденциальные» планы и подтвердили участие своих стран.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Позже издание Financial Times писало, что Европа испытывает все большее давление, так как от нее требуют конкретные обещания по развертыванию так называемых миротворческих сил, однако страны не имеют однозначной позиции по этому вопросу.

Ранее стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами