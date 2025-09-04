На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области задержали агента СБУ за шпионаж в отношении ВС России

ФСБ: в Херсонской области задержан агент СБУ за сбор данных о дислокации ВС РФ
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области задержан 35-летний агент Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный был завербован через мессенджер WhatsApp сотрудником СБУ. Сведения о местах дислокации российских бойцов и военной техники мужчина направлял своему куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Генический районный суд Херсонской области постановил заключить обвиняемого под стражу.

Накануне Запорожский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Джоса, признанного виновным в шпионаже для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суд установил, что Джос состоял в сообществе, целями которого были шпионаж и совершение диверсий против военных российской армии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать данные о местах расположения личного состава, оборонительных сооружений и бронетехники Минобороны РФ в Запорожской области.

Ранее 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины.

