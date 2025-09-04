В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы атаки ударных БПЛА

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

До этого он сообщил о воздушной тревоге в Одесской области и предупредил об угрозе применения ударных БПЛА. Градоначальник также призвал жителей центра города и Пересыпского района быть осторожными.

Накануне жители города Калуш на западе Украины поделились видео с последствиями атаки российских военных по территории промзоны. На кадрах можно увидеть, что город заволокло похожим на туман дымом. Жители рассказали, что пожар на заводе «не слабый».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

