На западе Украины город заполонило дымом на фоне атаки российских военных

В Калушах показали видео города, окутанного дымом от пожара на военных складах

Жители города Калуш на западе Украины поделились видео с последствиями атаки российских военных по территории промзоны. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В публикации говорится, что весь город погрузился в дым. Местные жители заявили, что пожар на заводе «не слабый».

На обнародованных кадрах можно заметить, что город будто бы погрузился в туман.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 168-ми районах в зоне проведения СВО.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве. В городе и ряде районов Киевской области на тот момент действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью.