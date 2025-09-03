На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония закупит у США оружие для Украины

Президент Карис сообщил о намерении Эстонии закупить оружие у США для Украины
Depositphotos

Эстония поучаствует в закупке вооружения у США для Украины. Об этом заявил президент прибалтийской республики Алар Карис на совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РИА Новости.

Речь идет об участии Таллина в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран — членов Североатлантического альянса.

Эстонский лидер назвал эту инициативу «великолепной». По его словам, Таллин «полностью поддерживает» ее.

«Мы с радостью примем участие в этим», — сказал Карис.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

21 июля Рютте призвал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на оборону, увеличат производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

Ранее в Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине.

